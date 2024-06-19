懂電影也要懂理財 鉅亨買基金攜手台北電影節 讓投資更貼近生活

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 14:20

國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」日前發布 2024 年品牌新廣告，透過「台北電影節」團隊，力邀新生代雙金男神劉冠廷擔綱演出，並由億萬導演林孝謙精心打造。除了廣告製作，「鉅亨買基金」今年也再次與北影共同舉辦「給電影人的投資情書」講座，除了持續支持台灣電影創作，為本地影視產業盡心力，也希望將基金投資推廣至電影圈，落實「鉅亨買基金、生活不擔心」的品牌理念。

為了推廣線上基金交易，「鉅亨買基金」近年積極與各領域合作，近兩年跨界到電影圈，就是看重台北電影節團隊「在地化」、「國際性」、「獨特性」的理念與「鉅亨買基金」不謀而合。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「鉅亨買基金」因擁有投顧牌照，可以提供專業且即時的投資建議，具備「國際性」的市場觀點。同時又善於傾聽「在地化」投資人的心聲，不斷優化直覺好用的交易介面，開發具「獨特性」的交易功能及投資方案，讓大眾的投資可以從「鉅亨買基金」輕鬆開始，隨時隨地，買好基金。



談起和北影的深度合作，張榮仁提到，第一次聽到台北電影節總監李亞梅娓娓道來「很多電影導演是賣房子在拍電影…」，心底相當震撼，原來電影人是沒有退休金制度，甚至因產業的獨特性，為了理想，很多時刻過著有一餐沒一餐的日子，突然間對於這樣的生態，也有種「他鄉遇故知」的感慨。

張榮仁說，「鉅亨買基金」某方面也挺像李亞梅口中那些為理想拚搏的導演，成立至今 9 年，沒有國家級的資源，也沒有金控背景的支持，用最精簡的人力，以傳道士的方式推廣超低成本的數位化基金投資；積極耕耘台灣基金投資教育，今年開始更以全站基金終身零手續費的低門檻，推動普惠金融，要讓每位投資人都能用經濟實惠的方式，開啟理財第一步，真正做到「生活不擔心」!

李亞梅強調，電影圈或者泛藝文圈的工作，很多是接案性質，沒有退休金，她很擔心大家退休後的財務規劃，她認為定期定額投資基金的方式，很適合工作忙碌又沒有理財知識的電影人，因此，希望透過這樣的合作，向電影人推廣理財的重要，鼓勵大家提早開啟投資之路，才能更有底氣，沒有後顧之憂地在喜愛的事業上打拼。