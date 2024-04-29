〈焦點股〉營運類股指數漲逾3% 達麗爆量盤中創新天價
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 12:31
在市場資金簇擁之下，台股營建類股指數盤中大漲逾 3%，漲幅超越大盤，營建股指數突破 600 點大關，而營建股也續展強勢，其中國建 (2501-TW) 鎖住漲停價，而達麗 (6177-TW) 則在盤中大幅震盪超過 9%，成交量達 2.6 萬張，盤中股價並以 61.6 元創新天價。
達麗建已獲高雄捷運 RK1 站（西基地)1058 坪土地開發案最優申請人，將投資 27.15 億元興建 23 樓住商大樓，同時，達麗最新的 2024 年推案規劃也出爐，今年將推台南、高雄及北市北投三大住宅個案，新案總銷達 177 億元。
由達麗最新提出的 2024 年住宅新推案規劃顯示，2024 年推案以台南歸仁區 – 達麗世界仁規模最大，達麗將分回 80 億元， 其次爲北北投區 – 達麗河蘊，此案達麗將分回 62 億元，第三案爲高雄橋頭區 – 達麗世界學，此一個案達麗將分回 35 億元。
2023 年達麗建設營收以 154 億元創新高，每股純益達 5.08 元，達麗 2023 年股利擬配發 3 元現金及 0.5 元股票股利，合計爲 3.5 元，股利配發用額度也改寫 6 年來新高。
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