〈焦點股〉營運類股指數漲逾3% 達麗爆量盤中創新天價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 12:31

達麗建已獲高雄捷運 RK1 站（西基地)1058 坪土地開發案最優申請人，將投資 27.15 億元興建 23 樓住商大樓，同時，達麗最新的 2024 年推案規劃也出爐，今年將推台南、高雄及北市北投三大住宅個案，新案總銷達 177 億元。

由達麗最新提出的 2024 年住宅新推案規劃顯示，2024 年推案以台南歸仁區 – 達麗世界仁規模最大，達麗將分回 80 億元， 其次爲北北投區 – 達麗河蘊，此案達麗將分回 62 億元，第三案爲高雄橋頭區 – 達麗世界學，此一個案達麗將分回 35 億元。