達麗今年南北推案量達177億元 量體大且偏重南二都區位

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 09:03

達麗建設 (6177-TW) 獲高雄捷運 RK1 站（西基地)1058 坪土地開發案最優申請人，將投資 27.15 億元興建 23 樓住商大樓，同時，達麗最新的 2024 年推案規劃也出爐，今年將推台南、高雄及北市北投三大住宅個案，新案總銷達 177 億元。

由達麗最新提出的 2024 年住宅新推案規劃顯示，2024 年推案以台南歸仁區 – 達麗世界仁規模最大，達麗將分回 80 億元， 其次爲北北投區 – 達麗河蘊，此案達麗將分回 62 億元，第三案爲高雄橋頭區 – 達麗世界學，此一個案達麗將分回 35 億元。

2023 年達麗建設營收以 154 億元創新高，每股純益達 5.08 元，達麗 2023 年股利擬配發 3 元現金及 0.5 元股票股利，合計爲 3.5 元，股利配發用額度也改寫 6 年來新高。

達麗 2023 年營收寫下 154 億元的史上新高數字，而稅後純益 20.68 億元，年增 72.51%，每股純益達 5.08 元，業績部份，達麗 2024 年將有 2 筆個案完工，包括位於士林、總銷 38.7 億元，已 100% 完銷的「陽明大苑」、台南東區總銷 75.7 億元、已銷 65% 的「達麗松丹」，完工案量合計為 114.4 億元。另有餘屋 10.5 億元量體可銷售。