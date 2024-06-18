祥碩Packet switch新品報捷 切入AI伺服器

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-18 18:41

高速傳輸 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (18) 日召開股東會，總經理林哲偉表示，PCIe Gen4 封包交換器 (Packet switch) 已切入 AI 伺服器中，今年年底 48 至 80 高通道數的產品就會設計定案 (Tape out)，今年佔營收比重僅低個位數，預期隨著規格提升與放量，明年下半年營收比重將衝至 1 成。

林哲偉看好，除了 AI 伺服器以外，祥碩也持續深耕 PC 領域，預期隨著 CPU 速度愈來愈快，I/O 速度將同步拉升，公司會持續在市場尋找新機會，認為 Packet switch 需求長期來看會永遠存在。

針對 PCIe Gen5 的進展，林哲偉說，該產品將採用 28 奈米製程，預期明年完成設計定案 (Tape out)，Packet switch 會往 12 奈米前進，不過透過製程升級減少耗能，同時深化產品性能。