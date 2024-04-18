祥碩USB4下半年放量 今年營運比去年更好

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-18 11:48

高速介面 IC 業者祥碩 (5269-TW) 今 (18) 日召開股臨會，總經理林哲偉表示，今年代工與自有品牌業務都會成長，其中，USB4 Host(主控) 端產品上半年通過認證後，客戶就會採用，預期下半年放量，且因其為高單價產品將顯著挹注營收。

代工方面，林哲偉指出，客戶在 Client 端的出貨狀況不錯，市佔率持續提升，祥碩身為供應鏈一同成長，自有品牌產品也持續推廣，三年前就與中國當地業者合作，一樣採標準品出貨，預期今年自有品牌業績也同步增長。

祥碩耕耘 USB4 多年，Device 與 Host 端產品已有近 90% 取得認證，期望上半年全數通過認證，由於目前市場仍以英特爾 (INTC-US) 為主導，隨著客戶 Thunderbolt 相關裝置銷售良好，Device 產品需求也會跟著增加。

另外，祥碩長期佈局 PCIe 介面，目前 PCIe Package switch 已開發 Gen2/Gen3，都已在銷售中，也擁有相關 IP，未來因應 AI 伺服器與其他應用的高速需求，正加速開發 PCIe Gen4/Gen5 規格。

祥碩此次召開股臨會也通過決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，預計發行數量上看 530 萬股，增資資金將用於投入研發等，並積極開發下一代產品，包括 PCIe Gen4/5 Package switch 、USB4、Thunderbolt 4/5。