祥碩Q2營收持平至小增  800系列下半年出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-09 17:26

高速傳輸晶片業者祥碩 (5269-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理林哲偉表示，第二季是 PC 淡季，但受惠客戶代工需求穩健以及自有品牌新客戶加入，營收可望持平上季至小幅成長，為客戶代工的 800 系列晶片組也都已經準備好，將在下半年配合客戶出貨。

展望 PC 市況，林哲偉說，整體上半年 PC 市況還是疲弱，主要因市場都在期待 AI PC 下半年問世，不過，祥碩第一季營收受惠客戶市佔率提升，也反映在營收上，預期第二季客戶市佔率仍維持穩健，挹注公司營運，整體上半年營運優於當初預期。

代工客戶方面，林哲偉預估，AM4 與 AM5 平台持續轉換，預計第四季時出貨佔比達各半，800 系列也都已經準備好，下半年配合客戶新品問世出貨。

針對自有品牌，林哲偉坦言，儘管第二季是淡季，但有新客戶加入並開始出貨，帶動自有品牌保持動能，裝置端也持續推廣 USB4.0，期望下半年進入旺季後，會帶動營收向上。

祥碩也積極完善封包交換器 (Packet switch) 的產品組合，林哲偉釋出三大策略，一是優先協助既有客戶的升級，如進入 PCIe Gen4/Gen5，二是去接觸 AI 伺服器市場，三則是進入高通道數市場，如 48 通道甚至 80 通道，滿足伺服器規格。