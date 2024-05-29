祥碩GDS折價5.9% 完成籌資106億元

祥碩此次發行 GDS，也是首次在國際資本市場籌資，成功吸引海外投資者踴躍參與下單，在短短數小時内即獲得逾 10 倍超額認購，總訂單需求接近 35 億美元。投資人的強勁需求使得本次交易收窄折價幅度，定價在每單位 GDS 62.21 美元，較 5 月 28 日的收盤價僅僅折讓了 5.9%，與定價日前三天的平均收盤價相比，則實現 3.1% 溢價。另外主權基金及長線基金認購了最終發行規模的近四成的比重，不但優化公司股東結構，也彰顯國際投資者對公司的高度認可。