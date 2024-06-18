〈台幣〉股匯兩樣情 連3貶收32.397元 探逾2周新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 17:59

主要亞幣今 (18) 日互有升貶，新台幣兌美元匯率續呈弱勢盤整，股匯表現不同調，終場以 32.397 元作收，貶值 1.2 分，為連續 3 個交易日走貶，下探逾 2 周以來的新低，整體匯市交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值為 15.23 億美元。

新台幣兌美元今天以 32.361 元開盤，盤中一度貶破 32.4 元關卡，最低來到 32.409 元，不過，隨著拋匯力道湧現，帶動貶值幅度收斂，終場收 32.397 元，整體匯價波動幅度不大，台北外匯市場成交值 10.6 億美元，元太外匯市場成交值 4.63 億美元。

根據央行統計，美元指數今天小跌 0.08%，歐元強彈 0.21%，主要亞幣互有升貶，韓元及越南盾小幅走升，日元重貶 0.37%，新加坡幣亦貶 0.06%，新台幣小貶 0.04%，人民幣力守平盤。

法國提前舉行國會選舉，帶動歐元強勢走升，不過，國際機構分析師或交易商認為，整體市場趨勢仍有利於美元。聯準會上周發布的更新預測顯示，所有 19 位決策官員的預測中位數是今年一次降息。