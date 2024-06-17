玉晶光看好第3季營運旺季效應 全年業績將成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 12:32

蘋果光學元件供應鍵的玉晶光 (3406-TW) 今 (18) 日召開股東會，通過去年股利配發 12 元股息，對於今年的營運，玉晶光看好將 2023 年成長，董事長陳天慶表示，目前來看，2024 年客戶的訂單量比去年多，公司也樂觀 2024 年營運的成長，全年以第 3 季爲出貨最旺季。

陳天慶指出，第三季是全年傳統旺季，下半年新機已開始拉貨，看起來跟去年同期差不多，是全年營運高峰，第四季的營運表現將較比去年同期爲優，2024 年下半年跟全年營運都會比去年同期與去年好。

同時，陳天慶也看好 AI 應用商機，陳天慶表示，AI 有很多視覺產品，看好 AI 起來會讓鏡頭需求量增加。

玉晶光 2024 年第一季營收 52.36 億元，創同期新高，毛利率為 36.71%、季減 4.08 個百分點，年增 5.47 個百分點，單季稅後純益 10.88 億元，創同期新高，季減約 5.72%，年增 3.58 倍，每股純益爲 9.65 元。