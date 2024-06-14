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〈熱門股〉玉晶光 獲法人買盤強推攻克600元大關周漲13%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-15 09:40

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玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 即將步入旺季同時，本周獲以外資爲主的法人買盤卡位，並買超 3215 張，也推升股價大漲 13.92%，站上 600 元大關，收在 630 元，一周漲幅達 13.92%，

玉晶光 2024 年第一季營收 52.36 億元，創同期新高，毛利率為 36.71%、季減 4.08 個百分點，年增 5.47 個百分點，單季稅後純益 10.88 億元，創同期新高，季減約 5.72%，年增 3.58 倍，每股純益爲 9.65 元。玉晶光 5 月營收爲 15.55 億元，月減 17.12%，年增 1.11 倍，2024 年 1-5 月營收 86.68 億元，年增 79.19%。

在目前台股電子族群呈現輪動同時，本周光學元件族先進光 (3362-TW)、大立光 (3008-TW) 及玉晶光都有逾 6% 的漲幅，其中尤以玉晶光的 13.92% 漲幅最大，本周股價收在 630 元並創 33 個月來新高，技術線型呈現多頭排列，短線支撐在 586 元。

玉晶光日 K 線圖
 

 

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玉晶光大立光先進光光學

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