〈熱門股〉玉晶光 獲法人買盤強推攻克600元大關周漲13%

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 ( 3406-TW ) 即將步入旺季同時，本周獲以外資爲主的法人買盤卡位，並買超 3215 張，也推升股價大漲 13.92%，站上 600 元大關，收在 630 元，一周漲幅達 13.92%，

在目前台股電子族群呈現輪動同時，本周光學元件族先進光 (3362-TW)、大立光 (3008-TW) 及玉晶光都有逾 6% 的漲幅，其中尤以玉晶光的 13.92% 漲幅最大，本周股價收在 630 元並創 33 個月來新高，技術線型呈現多頭排列，短線支撐在 586 元。