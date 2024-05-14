玉晶光首季營收及獲利同創同期新高 EPS 9.65元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 17:57
蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (14) 日公布最新獲利，2024 年第一季營收及稅後純益同創歷史同期新高，單季稅後純益 10.88 億元，每股純益爲 9.65 元。先前大立光(3008-TW) 公布 2024 年首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。
玉晶光 2024 年第一季營收 52.36 億元，創同期新高，毛利率為 36.71%、季減 4.08 個百分，年增 5.47 個百分點，單季稅後純益 10.88 億元，創同期新高，季減約 5.72%，年增 3.58 倍，每股純益爲 9.65 元。
玉晶光近期在手機、虛擬實境產品領域都有進展，公司將持續聚焦良率提升，並配合客戶開發下一世代產品。
而同屬蘋果供應鏈的大立光 2024 年第一季營收 113.13 億元，毛利率 49.17%，季減 3.71 個百分點，年減 0.67 個百分點，首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。其中，第一季單季業外收益高達 34.69 億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻。
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