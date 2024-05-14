玉晶光首季營收及獲利同創同期新高 EPS 9.65元

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (14) 日公布最新獲利，2024 年第一季營收及稅後純益同創歷史同期新高，單季稅後純益 10.88 億元，每股純益爲 9.65 元。先前大立光(3008-TW) 公布 2024 年首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。