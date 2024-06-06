玉晶光5月營收15.55億元創同期新高年增1.11倍
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 17:19
蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2024 年 5 月營收爲 15.55 億元，月減 17.12%，年增 1.11 倍，2024 年 1-5 月營收 86.68 億元，年增 79.19%。
玉晶光主管指出，第二季為傳統淡季，5 月營收較 4 月減少主要係因新機尚未正式量產、舊機及 VR 需求趨緩所致，但仍比去年同期倍數成長。
展望第三季，玉晶光指出，屆時新機開始量產，營運將會回到旺季水準，但實際出貨規模，還是依客戶拉貨為準。
玉晶光 2024 年第一季營收 52.36 億元，創同期新高，毛利率為 36.71%、季減 4.08 個百分，年增 5.47 個百分點，單季稅後純益 10.88 億元，創同期新高，季減約 5.72%，年增 3.58 倍，每股純益爲 9.65 元。
玉晶光近期在手機、虛擬實境產品領域都有進展，公司將持續聚焦良率提升，並配合客戶開發下一世代產品。
光學元件股股王大立光 (3008-TW) 已經公布 2024 年 5 月營收爲 34.86 億元，月增 0.83%，年增 32.73%，也爲連續 10 個月營收年成長；累計 1-5 月營收 182.57 億元，年增 24.57%；大立光在 6 月的出貨動能估將持平於 5 月。
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