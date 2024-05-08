雖進入淡季 玉晶光4月營收達18.76億元 年增1.42倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 20:20

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 4 月營收 18.76 億元，月減 4.31%，年增 1.42 倍，累計 2024 年 1-4 月營收 71.13 億元，年增 73.48%。玉晶光表示，第二季是傳統淡季，所以營收會較差，待第三季新機量產後，營收規模將有機會提高

玉晶光 2024 年第一 季的 52.37 億元營收，都改寫歷史同期新高，玉晶光將在 5 月 14 日公布第一季財報。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 2024 年 4 月營收爲 34.58 億元，月增 0.18%，年增 20.1%，也爲連續 9 個月營收年成長；累計 2024 年 1-4 月營收 147.71 億元，年增 23.01%；大立光在 5 月的出貨動能估將持平於上月。