共信-KY癌藥PTS與中國60家醫院合作 上櫃首日股價苦度蜜月

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-18 10:22

共信 - KY(6617-TW) 今 (18) 日以每股 141.16 元掛牌上櫃，不過今天並未上演蜜月行情，共信 - KY 早盤以 130.5 元開出後，一度跌至 126 元，隨後跌幅稍收斂。

共信 - KY 研發的 PTS 能從治療人類癌症延伸至犬、馬腫瘤，為目前全球唯一可跨物種的癌症藥共信 - KY 指出，用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的 PTS302 已取得中國藥證並於去年起上市販售，目前該藥與中國合作的醫院已提升至 60 家，已逐步展開營運成效。

除持續布局中國市場，東南亞市場部分，上個月共信 - KY 透過「指定患者用藥計畫 (NPA)」已經在新加坡及馬來西亞當地醫院的患者，進行了 PTS302 的實際用藥治療，也打開知名度，有助未來拓展國際市場。

共信 - KY 的藥證策略著眼於接受中國臨床數據的市場，以降低更多的開發成本，第一階段包括新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞主要國家，及澳大利亞和日本等國家；第二階段則鎖定美國、歐洲、加拿大和紐西蘭等國家。