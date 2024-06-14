高股息ETF 6月除息秀！7檔上菜香噴噴 這檔年化配息率破15%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-15 10:10

台股 6 月 7 檔高股息 ETF 除息秀來了！受惠多頭氣盛，加權指數屢創歷史新高，ETF 族群同步大放異彩，多檔改寫掛牌以來新高，即便如此，仍有 6 檔年化配息率超過 1 成，其中以 00936 的 15% 最為亮眼，其次為 00918 的 12% 及 00929 的 11%，若想參與除息的投資人，可要把握各檔的最後買進日持有。

台新臺灣永續高息中小型 ETF(00936-TW) 打頭陣，將於 6 月 18 日進行除息，最後買進日為 6 月 17 日，收益分配發放日為 7 月 8 日。00936 前二次除息皆是於除息日當日即完成填息，為表現相對亮眼的台股配息型 ETF。

00936 本次每單位配息金額從前次的 0.16 元大幅拉高至 0.25 元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以 6/14 收盤價 19.63 元計算，年化配息率仍有 15% 以上。00936 去年 11 月 8 日掛牌上市，近來持續創高，逼近 20 元大關。

凱基優選高股息 30(00915-TW)6 月預估每受益權單位配發 0.58 元，除息日訂於 6 月 19 日，最後買進日為 6 月 18 日，7 月 15 日收益分配發放。本次為 00915 掛牌上市以來第六次配息，總計成立以來配息金額累積來到 2.99 元。00915 不僅累積配息金額持續增長，價格動能也相當突出，14 日股價再締新猷。

群益台灣精選高息 (00919-TW) 即將在 6 月 24 日進行第五次配息，本次期前配息公告預估配發金額為 0.7 元，最後進場參與配息為 6 月 21 日，以 6/14 收盤價計算，年化配息率仍有 10.66%。

大華優利高填息 30(00918-TW) 預估每單位配發 0.8 元，創新高，法人觀察，00918 從去年六月開始配息以來，次次都有完成填息，且近四次的單次配息率都在 3% 上下，加上股價有成長，不僅引起投資人關注，更是陸續買進布局。

永豐優息存股 (00907-TW) 預計在 6 月 25 日除息，本次預估配息金額為 0.288 元，年化配息率達 10.35%，欲參與配息的投資人最晚要在 6 月 24 日前買進或持有。00907 是國內首檔以「存股」概念發行的 ETF，為少數採雙月配息，並設有收益平準金機制，成分股涵蓋營運相對穩健的金融、傳產類股，並排除波動相對大的電子股，適合計畫長期存股，並以領息作為現金流的投資人。