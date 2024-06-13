鴻海旗下富智康增資越南子公司Fushan 注資13.7億元

根據富智康在港交所的公告，此次透過全資附屬公司 Chief Expertise Limited 向 Fushan Technology (Vietnam) 增資，主要是長期投資，資金作為其營運資金及一般企業用途，注資計劃將 8 月前後生效。

Fushan Technology (Vietnam) 業務涵蓋手機設備和音訊設備 (耳機、智慧音箱和麥克風)、電腦設備 (電子閱讀器及印路刷電路板組裝產品)、光學設備 (光學和數位投影機、鏡頭和光學超音波設備及印刷電路板組裝產品)、穿戴式設備 (智慧手錶) 以及電子及電信設備 (智能加密電子錢包及 5G 路由器) 製造、加工及組裝。