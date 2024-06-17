第一金投信看好Q3放大資金行情 AI創新趨勢續領航

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 10:41

2024 年上半年全球金融市場多頭猛攻，第一金投信指出，觀察全球貨幣政策指引聯準會動向，美國經濟數據朝放緩方向、通膨也見走低，美國 9 月降息是基調，第三季投資策略建議，迎接寬鬆環境，擴大資金行情受惠效益，持定鎖定債券與基建股穩息收與 AI 創新趨勢成長股。

第一金投信投資長曾志峰說明，衛星資產持續鎖定 AI 創新趨勢領航類股衛星資產配置，受惠全球 AI 熱潮不退，企業加大投資力道，科技獲利正向，也支撐股價多頭持續上攻，海外資產宜掌握 AI 人工智慧科技趨勢商機。

至於台股持續攻高，背後最大的推手，仍宜把握 AI 推手，台灣的重要供應鏈關鍵企業，曾志峰表示，4 月台灣景氣燈號首度轉黃紅燈，分數達 35 分，創下 2022 年 2 月來新高，經濟穩定復甦的動能，來自 AI 需求加持，推動企業獲利持續上升循環，掌握台灣產業主流趨勢商機仍是台股投資決勝關鍵。

隨通膨降溫，主要國家開始啟動降息，惟美國及台灣的寬鬆箭尚未射出，市場預期今年 9 月聯準會可望展開降息，曾志峰指出，主要國家貨幣政策由中性轉向寬鬆過程中，資金動能將有利於債券市場表現，目前長天期債券殖利率已回到合理價位，建議採分批進場方式，佈局債券資產。

過去兩年高利率環境，對企業營運、政府償債能力造成影響，後續要留意信評變化對低評級債券較有負向影響，此外，新興市場也需留意受到匯率變動與信用品質落差的影響性，建議在核心資產的配置上挑選高評級債券及長天期資產等投資標的。

此外，穩健資產部位也可以納入防禦入息類股，如：公用事業、基礎建設等，近期股價遭到低估的防禦類股，評價持續回升，加上全球 AI 需求大爆發，也使全球科技大廠競相提出，AI 的決勝終點在電力及能源等，驅動水電基建的投資前景，投資人在迎向行情高檔震盪之際，也宜把握下檔更有保護的穩健投資部位。

曾志峰也提醒，目前多數地區股票評價已明顯高於十年均值，或處於歷史高位區，後續股票評價調整空間有限，不過，AI 等趨勢型產業，公司營運持續惠於投資需求擴張，帶動股價長期表現，加上財報、獲利展望的提升等，對股價支撐性強。