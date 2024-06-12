純網銀LINE Bank財管再下一城 外匯+基金就位祭優惠搶客

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 11:56

繼開辦外幣存匯款服務後，LINE Bank 財富管理版圖再下一城，今 (13) 日宣布開賣全球境內外多檔基金，成為首家提供境內外基金商品的純網銀，並將攜手 12 家國內外基金公司，為客戶提供涵蓋 AI、美日台股等熱門標的、完整的基金商品及服務。

LINE Bank 表示，即日起，開立基金信託戶的投資人，即享基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身 0 手續費」。有別於市場上通路的手續費限制，LINE Bank 是國內第一家提供買基金全面、終身 0 手續費的銀行，這項優惠不限基金商品、交易方式、投資期數或扣款次數，更無筆數上限，不但幫投資人省下荷包，更讓投資績效不打折扣。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，從普惠金融角度出發，LINE Bank 期望提供客戶直覺、簡單且快速的行動金融體驗，清爽的介面輔以剛剛好的訊息量，讓專業的理財商品更容易理解、選擇和管理，LINE Bank 基金平台境內外基金產品也相當完整。

除了基金交易手續費優惠外，7 月底前，完成開立理財雙戶 (基金信託帳戶及外幣活存帳戶) 的投資人，更有機會抽中現金 8.8 萬元。目前 LINE Bank 美元活存利率高達 4.5%，無起息門檻且按日計息。投資基金之餘，開立外幣活存戶再存外幣，不僅賺高利，還能獲得抽中高額獎金機會。

LINE Bank 說明，目前第一階段預計規劃將與 12 家基金公司合作，包含安聯投信、摩根投信、富蘭克林投顧、施羅德投信、富蘭克林華美投信、富邦投信、野村投信、聯博投信、富達投信、PIMCO 品浩等，將國人喜愛的基金陸續上架。投資人依個人需求與風險承受度，將可隨時以單筆或定期定額方式，申購全球境內外基金商品，包含股票型、債券型、平衡型基金等。

基金公司看好與 LINE Bank 合作所帶來的成果。安聯投信總經理陳彥婷表示，與 LINE Bank 合作期望更能進一步擁抱年輕世代，讓基金投資理財變成全民運動。摩根投信董事長唐德瑜表示，期望能夠與 LINE Bank 聯手服務到更多年輕或網路族群，讓更多人受益於專業的金融投資服務。

富蘭克林投顧表示，與 LINE Bank 合作建構新數位理財生活圈，將吸引國人更早加入基金投資行列。施羅德投信總經理謝誠晃表示，我們認為 LINE Bank 是追求長期投資，最輕鬆、省力的基金申購服務。