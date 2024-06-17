行情好 懶人投資法就好！過去10年定期定額買台股 報酬近翻倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-18 13:00

摩根投信統計過去 10 年全球幾個主要市場，發現就定期定額的效果來看，只要是投資台股或美股，5 年下來的累計報酬率都可超過 4 成、若投資的時間達到十年，台股的報酬率甚至可以翻倍，就連美股也有 98.6% 的累計報酬。

根據下表顯示，比較全球主要成熟市場與台灣定期定額五年、十年之累計報酬率，可發現台、美、日、歐和全球市場的股市表現，以台股的投報酬最驚人，5 年平均累積報酬率 48.8%，10 年更高達 115%。其次為美股，分別各有 43% 及 98% 的累積報酬率。

資料來源: Lipper, 摩根資產管理整理, 截至 2024.5.31, 依美元計 / 各基金以每月月初第一個交易日定期定額投資 100 金額為固定金額, 過去 5 年 (2019.5.31-2024.5.31)、10 年 (2014.5.31-2024.5.31) 定期定額累積報酬率

摩根投信董事長唐德瑜指出，摩根資產管理的最大優勢，就是擁有強大的研究團隊和多元化的基金產品，如果能夠把這些資源成功地拓展到 LINE Bank 的客戶，摩根也能直接服務到更多的年輕和網路族群。

摩根投信台灣個人業務部主管林育人也表示，對年輕族群來說，投資最大的障礙可能是本金不夠多，但他們最大的優勢卻是可承受的風險較高、而且可投資的時間也比較長。在這情況下，定期定額就是一種非常適合年輕族群或小資族的理財方式。

林育人表示，摩根本次上架 LINE Bank 的台股基金，包含可投資台灣 AI 完整供應鏈的「摩根新興科技基金」，以及囊括多元產業輪動機會的「摩根台灣金磚基金」，美國基金則包含了國內少數鎖定美國科技股的基金「摩根基金－美國科技基金」，以及聚焦各產業成長股的「摩根基金－美國企業成長基金」。上述基金都是摩根旗下的招牌基金，也是摩根想要給 LINE Bank 的客戶帶來的最佳投資體驗。