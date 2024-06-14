企業商務卡消費最多的是旅遊、量販百貨、交通 平均年增3至5成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-17 17:01

兆豐銀行統計，公司商務卡最常消費的前三大通路就是旅遊、量販百貨及交通，且同樣包辦年成長前三名，平均都有 3 成至 5 成的成長幅度，推估應與員工旅遊、公司耗材及出差通勤交通工具的代墊費用有關，顯示疫後產業復甦水準已接近過去，無論是提供給員工的旅遊福利或是奔波通勤的出差，都已逐步恢復過去的正常狀態。

許多企業用來代墊公務款項的商務卡，在今年１月財政部國稅局宣布開放營利事業可刷卡繳納各類稅款後，也成了企業另類的繳稅工具，根據兆豐銀行統計，新管道上路近半年來，利用公司商務卡所繳納的各類稅別中，以牌照稅高居筆數與累積金額雙冠王，除平均單筆金額超過 9 千元，在所有稅別中佔比更高達 80％，遠超過其他包括營業稅及房屋稅等稅別。

其實過去公司行號主要是透過帳戶直接扣款繳稅，今年起為提升繳稅便利性，國稅局特別再添新管道，讓企業可透過「商務卡」或「負責人本人信用卡」來扣繳稅款。以兆豐銀行為例，透過公司商務卡繳稅，每筆手續費僅為繳稅金額 0.2％。惟一份繳款書限用一張信用卡，一但經過授權成功後，不能取消或更正，若不小心繳納錯誤，就得洽稅籍登記所在地國稅局所屬分局稽徵所辦理更正。