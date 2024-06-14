台股驚驚漲市值飆上71.6兆元 降息開綠燈後市留意四面向

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-16 09:31

AI 題材持續發威，從輝達接棒給蘋果，延續科技產業強勢上漲，加權指數連續 4 天改寫歷史新天價，14 日收在最高 22504.72 點，上市公司總市值衝上 71.6 兆元，法人指出，聯準會放緩回收市場資金有利市場氣氛，市場開始對利率政策鈍化，進而逐步轉向復甦中的基本面，儘管降息預期再次升高，但有四大面向要注意，包括企業股東會展望、大盤漲多拉回、融資餘額創 3065 億元新高、美中科技角力。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪分析，美國公布 5 月生產者物價指數 (PPI)，結果意外月減 0.2%，創 7 個月最大減幅，再次證明美國通膨壓力放緩，此外，美國上週初領失業金人數激增至 24.2 萬人，創 10 個月來最高，反映就業市場持續降溫。

二大數據公布後，市場對於 Fed 9 月降息的預期再度攀升，根據歷史統計，聯準會降息前 2 至 3 月，美股見高的機率大，由於台股目前與美股具有高度連動，美股續強，台股則沒有弱勢的理由。

雖然市場趨勢看升，黃新迪亦提醒，時間進入股東會旺季，各大龍頭企業對於未來的展望值得留意，另外需注意短線漲多後可能出現拉回走勢，以及融資餘額創新高，美國對中國的科技禁令等，因此選股上，下半年建議採集中持股，挑選真正受惠於 AI 挹注的相關成長企業。

安聯投信台股團隊表示，目前已逐漸看到許多產業獲利增長在今年陸續觸底回升，此將有助於支持行情延續；除了 AI 題材，其他產業亦有望逐步受惠於景氣逐步回溫而成長，在市場健康輪動下，台股百花齊放，AI 仍是主流，第一波後還有第二波；AI 手機、AI PC 等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年半導體持續復甦、2025 年 AI Edge 產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現，此外原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第三季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款 AI PC、AI APP。