〈焦點股〉黃仁勳地圖加持、擁AI軍火庫 國泰00881連5日創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 10:13

台股今年以來漲翻天，截至 5 月底已大漲 18.09%，據投信投顧公會統計，今年以來領先大盤的台股原型 ETF 有 17 檔，多為「高含積量」的科技或市值型 ETF，部分標的台積電佔比更高達 5~6 成。其中，國泰台灣 5G+ (00881-TW) 00881 共計持有近 8 成「輝達概念股」，自 6/12 以來股價連日創高，6/17 收在 24.45 元，今 (18) 日再接再厲，盤中勁揚約 1.5%，最高衝上 24.81 元，續寫新高。

自 2020 年基金成立以來，各期表現皆名列台股原型 ETF 前 10 名的 00881，以今年以來報酬率 25.66%，以及近 3 個月、6 個月報酬率 16.51%、31.81% 的黑馬之姿，竄升至排行榜前 2 名。

國泰台灣 5G+ 經理人蘇鼎宇表示，與榜上其他 ETF 不同，00881 不重壓單一個股，最大持股台積電佔比約 3 成，其餘成分股包含「電子六哥」鴻海、和碩、廣達、緯創、仁寶、英業達，及聯發科、台達電等 AI 概念股，值得注意的是，這些標的也是輝達執行長黃仁勳本次欽點的合作夥伴。

AI 浪潮席捲全球，台灣的供應鏈正是核心關鍵，從 IC 設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業，都具備高度優勢，可謂「AI 軍火庫」。法人表示，投資台灣電子科技龍頭的 00881，持有 AI 供應鏈的比重達 96%，等同透過一檔 ETF，就可完整掌握 AI 趨勢，基金後市持續看好。