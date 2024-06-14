00942B、00936將除息 降息前夕卡位股債ETF把握最後買進日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 10:04

台新投信旗下二檔 ETF 將於 18 日進行除息，若以 14 日收盤價計算，台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF (00942B-TW) 及台新永續高息中小 (00936-TW) 年化配息率分別來到 7.6%、15.3%，00942B 及 00936 今 (17) 日皆為最後買進日，收益將在 7 月 8 日入袋。

00942B 為國內首檔聚焦在美國 20 年期以上 A 級公司債 ETF，本次每單位配息金額為 0.1 元；00936 是唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF，本次每單位配息金額從前次的 0.16 元進一步拉升至 0.25 元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發。

台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 經理人黃鈺民表示，美國 5 月消費者物價指數（CPI）與 4 月相比持平，年增率為 3.3%，分別低於經濟學家預估的月增率 0.1% 和年增率 3.4%，核心 CPI 月增和年增率也同樣低於市場預期。

據聯邦資金期貨顯示，市場預期 Fed 在 9 月降息的機率已升高至 70%。一旦 Fed 展開降息，對股債皆有利可圖。

就債券而言，根據歷史經驗，在 2019/1/1~2019/10/31 Fed 暫停升息至最後一次降息期間，美國 20 年期以上 A 級公司債券報酬率逾 25%，高居各天期 A 級公司債券之冠。