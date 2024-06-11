AI版新蘋果燒旺台股 24檔含積量高ETF股價飆新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 18:36

蘋果 AI 推出後，市場看好蘋果超凡使用者體驗與軟硬體、生態系高度整合優勢，全球果粉有望繼續買單下，帶動蘋果 11 日股價大漲 7.26% 作收，市值重返全球第二、擠下輝達，一顆 AI 升級的新蘋果今 (12) 日燒旺台股，突破 2 萬 2 千點歷史新高，台積電亦衝上 909 元新天價，台股 ETF 族群同步奔高。

根據 CMoney 統計，台股 ETF 今天共有 32 檔創收盤新高，持有台積電的含積量高 ETF 佔 24 檔，若從績效表現來看，近 1 個月科技型 ETF 含息報酬以新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 上漲 11.74% 一馬當先。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，過去一顆蘋果救台股，隨本週蘋果在 WWDC 會上推出 AI 服務：Apple Intelligence，並更新 MacOS，升級使用者體驗，市場看好未來 AI 升級的新蘋果，在軟硬體生態系採自成一格的高度整合下，有機會透過非凡使用者體驗、與高度整合優勢反超車同業甚至非蘋陣營。

市場也預料蘋果最快 9 月推出 iPhone16 系列新機，將是蘋果第一支具備 AI 功能手機，研調機構預估今年 iPhone16 系列新機備貨量有望年增 5%，其他蘋果裝置隨 AI 應用生活化、更個人化功能推出，將再度掀起全球果粉搶購高單價商品買氣，帶旺台積電等台灣半導體及蘋果供應鏈業績噴發，股價基本面具強勁成長態勢。

詹佳峯強調，下半年台股投資主軸在 AI 身上，因為從 AI 伺服器、高速運算應用與高階智慧型手機 AI 化，直接催動半導體含矽量增加，尤其是針對台積電的 3 奈米先進製程，在 AI 市場具技術主宰力，AI 核心角色難以取代，目前包括蘋果、高通、輝達與超微等科技大廠均包下台積電先進製程產能，使台積電產能湧現客戶排隊潮，一路排到 2026 年，另外，AI 帶動記憶體需求大增，除 HBM 高頻寬記憶體供不應求外，標準型 DRAM 供應也銳減，帶動 DRAM 迎來一波超級需求周期來臨。