台股ETF買氣熱！00918規模衝破300億元 今年來翻兩倍
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 14:32
台股近來氣勢如虹，屢屢刷新歷史新高紀錄，帶動台股 ETF 族群同步創高，其中，大華優利高填息 30(00918-TW) 資產規模突破 300 億元大關，昨 (12) 日已來到 312.7 億元，逐步邁向台股 ETF 前十強。根據 CMoney 統計，在 2023 年 (含) 之前掛牌的台股 ETF，今年以來規模多數呈正成長，其中又以 00918 增幅超過兩倍最為亮眼。
法人觀察，00918 從去年六月開始配息以來，次次都有完成填息；且近四次的單次配息率都在 3% 上下，加上股價有成長，不僅引起投資人關注，更是陸續買進布局。
法人指出，ETF 具有汰弱留強的功能，且去除掉人為因素的風險，因此近年吸引許多投資人選擇將資金投入 ETF，推升台灣整體 ETF 的市值。
儘管目前市場上有許多月配型的 ETF，然而，季配型的高股息 ETF 仍較受到投資人的喜愛，原因除了台股月配型的 ETF 選擇較少之外，一次領到一季的配息金額相對較高，少了被扣除匯費的機會，加上可以自己選擇多檔組成月月配，都是季配型 ETF 受到投資人追捧的原因。
展望後市，大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，隨著除權息旺季來到，不少投資人開始計算今年可以領到多少股息。然而在除權息旺季搶進高配息的個股，可能會忽略的個別公司的基本面。
00918 的篩選流程在第一步就鎖定企業獲利狀況良好的企業，再加入高股息篩選與填息因子過濾，就是要讓投組持續成長，投資人領息不該是左手換右手。自掛牌以來，00918 的成分股已經歷過數次的成分股調整，目前以電子產業近 7 成為主，同時還有航運、金融等產業，把握多元的產業輪動。
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