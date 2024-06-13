左翼上台恐讓法國脫歐？巴黎CAC 40指數本周跌6.2% 創3年來最大單周跌幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-15 00:42

法國經濟財政部長勒麥爾 (Bruno Le Maire) 周五 (14 日) 警告，如果左翼聯盟獲勝，將導致法國退出歐盟，並將經濟擔憂置於競選活動的中心。由於政壇風險高漲，法國 CAC 40 指數周五延續跌勢，本周大跌 6.2%，創下 2022 年 3 月以來最大單周跌幅，幾乎回吐今年所有漲幅，三大銀行股本周跌幅均超過 12 %。

勒麥爾表示，由四個左翼政黨──綠黨、社會黨、法國共產黨、「不屈法國」(France Unbowed)──組成的聯盟其計畫將導致「經濟崩潰」。該聯盟打算周五晚些時候公布選舉承諾，但尚未提出退出歐盟的建議。勒麥爾說：「他們的計畫完全是瘋了。這將確保經濟降級、大規模失業和退出歐盟。」

法國總統馬克宏先前也警告極右翼或極左翼政黨上台的後果。然而，鑑於馬克宏領導的執政黨支持率的急劇下降，這些警告可能會失效，一些更極端政黨的政見變得更加溫和。

法國股市 CAC 40 指數周五延續跌勢，最大跌幅達 3.15%，最終收跌 2.66%，收盤報 7,503.27 點。該指數本周已經下跌 6.2%，抹去 1,000 億美元的市值，創下 2022 年 3 月以來最大單周跌幅，接近回吐今年所有漲幅。