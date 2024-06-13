國建預期今年下半年全台房市將持續溫和走揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-14 13:14

國建 (2501-TW) 今 (14) 日召開股東會，國建去年財報稅後純益 21.64 億元，每股純益 1.87 元，會中通過去年股利配發 1 元股息，爲近 3 年新高，對台灣央行 13 日祭出的第六波房市管制措施，在七都自然人第二戶限貸 6 成，董事長張清櫆認為，此一新管制手段相對溫和，預期 2024 下半年房市將持續溫和上升。

國建與日本三井不動產集團再度攜手推案，在新北中和一期「META PARK」幾近完銷，依實價登錄資料顯示，國建推出「META PARK」，今年第一季平均交易每坪 72.9 萬元，平均總價高達 3143 萬元，首季有高達 330 戶成交量，且二期「METRO PARK」已在 5 月底正式登場。

2024 年爲國建成立 60 周年， 今年國建將在北中南各地區推出 7 案，總銷約 600 億元，創下歷年新高。今年國建將在台灣北、中、南各地區推案達 600 億元，預估分回額約 300 餘億元，也將對未來持續 5 年的營收推進具有挹注效果。已推出推出新北指標大案中和「META PARK」、「METRO PARK」2 期總銷金額合計逾 320 億元。

國建與日本三井於 4 年前開始合作，除了住宅、飯店，也合作商場，像是敦化北路花園飯店案、高雄鳳山 lalaport 商場，及台南「UNi PARK」、三重「RIVER PARK」、中和「META PARK」「METRO PARK」住宅案，另外雙方也成功取得新竹市政府崙子段公辦都更案，目前於全台六都評估適合開發的住宅或複合式不動產。

國建預估的住宅推案推案儲備量超過 500 億元。同時，約有 46% 推案儲備位於新竹以北的北部地區。

國建 2024 年首季營收 70.56 億元，毛利率 19.28%，季減 12.5 個百分點，年減 5.53 個百分點，稅後純益 5.49 億元，年增 2.98 倍，每股純益 0.47 元。