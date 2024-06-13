〈航運指數〉SCFI續創22個月新高 美國線運價漲幅約1成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 18:19
上海航交所今 (7) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期續彈 194.35 點至 3379.22 點，續創 2022 年 8 月下旬以來新高，四大長程航線運價持續上漲，美國線更是再飆漲 7-11% 左右，顯示海運已迎來熱絡傳統旺季。
歐洲線本周運價較上一期反彈 230 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4179 美元，漲幅 5.8%。
地中海線每 TEU 來到 4848 美元，續漲 64 美元，漲幅近 1.34%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價再度大漲 546 美元至 7993 美元，漲幅 7.33%，美西線每 FEU 報價 6906 美元，續漲 697 美元，漲幅更高達 11.22%。
貨攬業者台驊 (2636-TW) 表示，加拿大和美國東岸勞資談判即將展開，使下半年北美洲港口和內貿鐵路運輸添增不確定性，多項變數連鎖反應下，加劇全球供應鏈緊張和短線運價上漲態勢。
日前傳出中東戰局有望緩和訊息，但外電最新消息是黎巴嫩狂對以色列丟火箭彈，以色列士兵則是在靠近黎巴嫩邊境附近使用投石器發射火球，法人分析，中東戰火何時能消停完全是難以預測的未知數，而即便戰火緩和，正常營運紅海航線也無法立即恢復，運價展望應暫無明顯轉悲觀的理由。
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