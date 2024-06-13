〈航運指數〉SCFI續創22個月新高 美國線運價漲幅約1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 18:19

上海航交所今 (7) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期續彈 194.35 點至 3379.22 點，續創 2022 年 8 月下旬以來新高，四大長程航線運價持續上漲，美國線更是再飆漲 7-11% 左右，顯示海運已迎來熱絡傳統旺季。

歐洲線本周運價較上一期反彈 230 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4179 美元，漲幅 5.8%。

地中海線每 TEU 來到 4848 美元，續漲 64 美元，漲幅近 1.34%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價再度大漲 546 美元至 7993 美元，漲幅 7.33%，美西線每 FEU 報價 6906 美元，續漲 697 美元，漲幅更高達 11.22%。