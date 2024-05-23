〈萬海法說〉紅海危機未除Q3仍缺櫃缺艙 全球閒置運力僅0.7%續撐高運價

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-23 21:48

萬海 (2615-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，萬海總經理謝福隆表示，今年貨櫃船運市場旺季已從以往的 7 月提早至 5 月，紅海危機等地緣政治因素造成船隻繞航，全球最近閒置運能僅 0.7%，船舶供給持續吃緊，預估第三季船舶脫班、缺櫃、缺艙等壓力尚在，高運價會延續。

謝福隆指出，因為地緣政治因素，紅海危機及蘇伊士運河通行障礙，導致現在船運航行距離拉長，必須繞到南非好望角，加上近期貨主出貨需求增加，截至 5 月 14 日全球閒置運力約 19 萬 TEU，運能降到僅 0.7%，造成目前船舶艙位供給比較緊張的狀況。

北美美西、美東兩大航線運價持續高檔，謝福隆說明，加上進入 4、5 月歐美補庫存的旺季，貨櫃運輸需求提升，部分碼頭出現擁擠，部分客戶為降低運價上漲衝擊提早出貨，使今年的船運旺季從以往 7 月提早到 5 月開始，在艙位緊張下，帶動運價走揚，目前觀察，這些問題短期無法解決下，將使高運價持續獲得支撐。

參考最近的國際運價，5/17 最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期續彈 214.97 點至 2520.76 點，漲幅 9.3%，是 2022 年 9 月中旬以來首見突破 2500 點關卡，四大長程航線運價持續上漲，也相對挹注萬海營收。

謝福隆表示，因應紅海緊張局勢，歐洲線船舶繞航，航商必須調派運力投入，比如原本船隊只要 12 艘現在就要增為 15 艘，船隻、船期等成本都上揚，也衍生其他航線運能缺口，帶動次航線運價漲勢，不只歐美線運價上漲，近洋線也上揚。

萬海今年第一季已經交付 3 艘船，包括兩條 1.3 萬 TEU、1 艘 3000TEU，總運力達到 261,100 TEU，沒有閒置運力，年底前還有兩艘 1.3 萬 TEU、7 艘 3000TEU 貨櫃船陸續交付，明年還有 3 艘 1.3 萬 TEU 船交付。