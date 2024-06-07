不是傳統旺季卻漲價 海運價格為何「反常」漲價？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-07 09:51

在美線航運業資深人士羅杰（化名）看來，這一輪海運價格「反常」漲價的源頭還在紅海。

「紅海繞行初期，市場認為問題不大」。羅杰表示，許多行業機構當時預估歐洲航線單程可能會晚兩個星期、全程延遲一個月，據此計算運力損失情況後，認為今年的船隻數量足夠。

但問題沒這麼簡單。「實際情況表明，繞行消耗了大量運力，特別是歐洲航線，即便新增運力也無法滿足需求，導致運力緊張。」羅杰說。

據《第一財經》周四（6 日）報導，羅杰認為：「隨後紅海危機範圍越來越大，繞行距離也會越來越長，這需要更多船隻來維持運力。最近，歐洲的分析機構評估顯示，歐洲的運力短缺約 5%。」

蘇伊士運河管理局主席 Osama Rabie 日前說，自去年 11 月至今，紅海不斷加劇的緊張局勢，導致近 3,395 艘船隻被迫改變航線，駛往南非好望角，沒有進入蘇伊士運河。

6 月並非傳統海運旺季，海運費是否會持續一路看漲，甚至回到 2021 年的行情，羅杰表示，這取決於兩個因素：第一，紅海繞行的持續時長；第二，美國進口商對經濟的信心，以及補庫存的程度和時間。

「這次漲價難以預判的原因在於，這並不是一個傳統意義上的行情。拿 2021 年的漲價來說，當時美國人在家裡消費，需求是真實增加的。」他稱，「唯一可以預見的是，繞行對行業的影響只會越來越大。時間越久，影響越大。」

新冠肺炎疫情導致的塞港等現象，曾經讓業界人士將 2021 年海運費暴漲稱為「百年不遇」的行情，彼時，東亞至美西的 40 英尺貨櫃（FEU）海運價格，從 2020 年的 1,000 多美元一路上漲，到 2021 年 8 月左右突破 2 萬美元。此後海運恢復秩序，海運費回歸正常波動區間。

然而，到了今年 4、5 月非傳統旺季，此次美線漲價來勢「突然」，羅杰說：「一個多月時間漲了 2,000 多美元」。