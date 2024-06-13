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台股

穎崴衝上1065元新高價 入列台股17千金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 16:09

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穎崴高雄新廠。(鉅亨網資料照)

台股今 (14) 日走勢續強，再度攻上 22440 點歷史新高，高價股成為多方焦點，包括大立光 (3008-TW)、嘉澤 (3533-TW) 等都大漲超過半根，穎崴 (6515-TW) 盤中最高達 1065 元，成為新千金，為台股第 17 千金。

台股 17 千金依價格排序為信驊 (5274-TW)、緯穎 (6669-TW)、力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、大立光、祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW)、嘉澤 (3533-TW)、創意 (3443-TW)、聯發科 (2454-TW)、弘塑 (3131-TW)、川湖 (2059-TW)、M31(6643-TW)、鈊象 (3293-TW)、健策 (3653-TW)、亞德克 - KY(1590-TW) 以及今日剛上榜的穎崴。

穎崴為測試座大廠，手中握有兩大 GPU 客戶，隨著客戶積極投入先進封裝，將帶動高頻、高速等測試需求增長，尤其客戶皆積極在今年推出新品，可望推升下半年營運。

穎崴目前已布局相關產品，包括 SerDes PAM4 224 Gbps 高頻高速同軸測試座 (Coaxial Socket)、全球首創的晶圓級光學 CPO 封裝 (Wafer Level Chip Scale CPO Package) 測試系統、2000 W 超高功率散熱方案 HEATCon Titan 溫控系統等。

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穎崴AIHPC測試介面

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