穎崴衝上1065元新高價 入列台股17千金

台股今 (14) 日走勢續強，再度攻上 22440 點歷史新高，高價股成為多方焦點，包括大立光 ( 3008-TW )、嘉澤 ( 3533-TW ) 等都大漲超過半根，穎崴 ( 6515-TW ) 盤中最高達 1065 元，成為新千金，為台股第 17 千金。

穎崴為測試座大廠，手中握有兩大 GPU 客戶，隨著客戶積極投入先進封裝，將帶動高頻、高速等測試需求增長，尤其客戶皆積極在今年推出新品，可望推升下半年營運。

穎崴目前已布局相關產品，包括 SerDes PAM4 224 Gbps 高頻高速同軸測試座 (Coaxial Socket)、全球首創的晶圓級光學 CPO 封裝 (Wafer Level Chip Scale CPO Package) 測試系統、2000 W 超高功率散熱方案 HEATCon Titan 溫控系統等。