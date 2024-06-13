狂降逾60萬！繼BMW後奧迪也降價促銷 數據卻顯示以價換量未奏效

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 16:19

繼 BMW 在中國用優惠價 17 萬人民幣，裸車價 19 萬的近乎腰斬價格刺激 i3 買氣後，奧迪也不甘示弱，針對自家王牌 A6L 也祭出一波逾 15 萬人民幣 (約 63 萬台幣) 的優惠折扣，上月 A6L 價格再次創下歷史新低。

根據河南 4S 店報價，A6L 40 豪華動感型官方售價為 42.79 萬人民幣，優惠 12 萬人民幣，裸車價不到 31 萬，A6L 45 尊享動感型為 49.98 萬，優惠 14 萬，裸車價不到 36 萬，銷售人員甚至表示優惠還可再談，也就是說部分車款優惠是能夠達到 15 萬人民幣，算上稅金和保險，40 系列約 33 萬便可入手，45 臻選動感大約 36 萬便可拿下，45 尊享動感型也可在 39 萬左右落地。

經銷商表示，雖然奧迪 A6L 價格已低到以前不敢想的水準，但很多客戶表示還要再等等，期待在車市內卷的環境下，A6L 還能再次降價。

另有報導指出，某家奧迪 4S 店上月賣出 130 輛車，但虧損 170 萬人民幣，也就是每賣一輛就虧 1 萬多，但這算在經銷商身上，而非奧迪生產方。

當前優惠力道確實很大，奧迪經銷商的利潤肯定遭到壓縮，但 4S 店並不單純賣車，還有做貸款和買保險，然後銀行和保險公司會返利給 4S 店。此外，車賣出去以後，消費者總得回 4S 店買配件和做保養，這些都是營收來源。

專家認為，經銷商選擇以價換量方式，利潤當然沒有之前那麼高，但若要說賣一輛虧一萬多塊錢，肯定有誇大成分。

根據中國汽車流通協會乘用車市場資訊聯席分會數據，今年 4 月豪車品牌零售市佔率為 13.2%，較一年前下滑 0.9 個百分點，5 月市佔率 14%，較去年同期下滑 0.2 個百分點。

數據顯示，豪車品牌以價換量的戰略取得一定效果，但表現仍較一年前差，

因此，豪車品牌降價反映的是自身競爭力和市場信心的不足，也就是品牌影響力無法再像過去一樣撐起自身的高溢價。

仔細研究數據可發現，降價也不一定能換到銷量。以奧迪 A6L 為例，進入到 2024 年以來，奧迪 A6L 前幾個月的銷量都很不錯，從去年 12 月到今年 4 月，銷量排名都在穩定提升，但在開始降價的 5 月，銷量卻開始不樂觀，從 4 月第 14 名直接降到第 27 名，同樣降價的 BMW 3 系列的 5 月銷量排名也輕微下滑。

至於以價換量最成功的當屬特斯拉，在經歷四月底的全車系降價後，Model Y 和 Model 3 的 5 月銷量都得到巨幅提升。