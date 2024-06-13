〈陸港盤後〉A股三大指數齊揚 兩市成交額明顯放大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-14 16:30

中國 A 股市場三大指數周五（14 日）收盤同步走高，滬指午後發力拉升，兩市成交額明顯放大，全日成交近人民幣 8,500 億元。

滬指周五收盤漲 0.12% 報 3,032.63 點，深證成指漲 0.5% 報 9,252.25 點，創業板指漲 0.76% 報 1,791.36 點。兩市成交額合計 8,481 億元。

券商、房地產、保險、銀行等類股走高，旅遊、媒體、食品飲料等族群上揚，軍工、醫藥、半導體、電力等類股下跌。

對於當前市場，東莞證券指出，雖受制於量能和信心，市場仍有所反覆，但下方支撐較強，對利空因素反應也較充分。

展望下半年，東莞證券說，雖然美國聯準會（Fed）降息時點後移，但下半年降息的機率依然很高，客觀上這有助於中國國內政策釋放。