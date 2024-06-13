櫃買新規章：明年起上櫃公司每年至少召開1次法說會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-14 10:02

為提升上櫃公司資訊揭露透明度及強化資訊公開，櫃買中心修正相關規定，自 114 年 1 月 1 日起，全體上櫃公司每年至少應於國內辦理一次法人說明會，含自辦或受邀參加，並修正相關問答集。

櫃買中心原規定，包括文化創意業、農業科技業、生技醫療業、以科技事業申請股票上櫃之上櫃公司、第一上櫃公司，或最近會計年度終了日之實收資本額達新臺幣 6 億元以上之上櫃公司等 6 類公司，每年應至少召開一次法人說明會外，其餘上櫃公司每 3 年應至少召開一次法人說明會。

而為增加上櫃公司與投資人溝通之管道及頻率，故修訂相關規章，自 114 年度起，全體上櫃公司至少應於中華民國境內自辦或受邀參加一次法說會。

櫃買中心說明，上櫃公司舉辦法說會，除能直接向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，更能提供投資大眾表達意見及與公司雙向溝通之機會，使公司之價值得以讓投資人發現。