聚焦三大產業 櫃買與勤業攜手媒合10家創新ESG企業籌資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-15 19:45

臺灣櫃買市場指數去年（2023）漲幅高達近 30%（29.7%）居亞洲之冠，在全球市場名列第三。櫃買中心與勤業眾信聯合會計師事務所今（15）共同舉辦「創新 X 永續 創新企業媒合會」，精選出 10 家創新企業與投資人或企業代表與會，探討智慧製造、金融科技與綠能永續等領域的最新趨勢，期望藉由搭建匯聚創新技術解決方案的平台，鏈結產業，達到「創新技術、永續商機」效益。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢示，台灣資本市場憑藉法規透明及體質健全，具備相當的競爭優勢，也表現十分亮眼，包括臺灣櫃買市場指數去年（2023）漲幅高達近 30%（29.7%）居亞洲之冠，在全球市場名列第三。其中也觀察到 AI 科技、生技以及新能源仍為市場最活躍的領域，勤業眾信預期也將是未來資本市場趨勢之關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所上市櫃委員會負責人黃堯麟資深會計師表示，勤業眾信長年深耕新創生態圈，並整合跨域會員所的豐碩資源，全方位提供各階段企業成長所需之關鍵資源，協助創新企業落地發展與拓展商機；此次與櫃買中心合作推動創新企業發展，援引” Morning Pitch” 成功經驗，整合智識與資源、商機與合作機會、市場與舞台，助企業發展過程一臂之力。

本次媒合會聚焦「智慧製造、金融科技與綠能永續」三大應用情境，精選 10 家涵蓋「智慧製造、綠能永續、智慧零售、醫療及金融科技」相關產業之優質新創企業。分享其基於產業與市場洞察，所發展的創新觀點與解決方案，並協助新創企業加速取得籌資管道，以下為 10 家新創公司介紹：

1. 倢通科技股份有限公司：2003 年 11 月成立，技術團隊來自於美國矽谷。以 GaAs HBT/pHEMT 製程技術開始設計射頻微波前端 MMIC，再利用 RF CMOS 設計 RF 傳收器 IC。

2. 上暘光學股份有限公司：客制化 LENS 設計公司，專注於提供 4K 和更高端 LENS 的整體解決方案。上暘光學的解決方案團隊擁有豐富的專業知識和數十年的經驗，致力於在工程的各個階段（從項目定義，可行性，光學和機械設計，製造和測試) 有卓越的表現

3. 配客嘉股份有限公司：PackAge+ 是致力於全球永續的新創社會企業，透過開創性的綠色創新科技解決環境、經濟與社會議題。於 2019 年世界地球月成立，其使命為打造無塑網購生態系。

4. 矽谷能源股份有限公司：2014 年 9 月成立，在鋰離子電池的研發、生產和行銷的工作上已有 20 多年的工作經驗，開發之 SEGL 鋰電池獲得 2015 年 AMPA 五展創新產品獎，並獲得國內外廠商的肯定及多項的專利。

5. 亞瑞仕國際驗證股份有限公司：創立於 2003 年，ARES 擁有來自國內各行各業、具有紮實的專業技術知識、豐富的管理理論和實踐經驗並熟練地掌握驗證標準和稽核技能的稽核員和管理人員、技術專家隊伍。

6. 居家先生股份有限公司：MR. LIVING 居家先生為一站式購足的全室北歐設計家具品牌，家具風格涵蓋北歐簡約風與北歐復古經典風，並致力解決「喜歡的買不起，買得起的不喜歡」的社會問題。

7. 艾斯創生醫股份有限公司：於 2021 年成立，始於臨床研究團隊，研發創新微創醫療器材，降低目前骨科軟組織術後併發症以及復原時間，專注於骨科運動、足踝醫療醫材研究。

8. 皓德盛科技股份有限公司：成立於 2020 年，專注於利用 FPGA（可程式閘陣列）和軟體技術打造高頻交易平台，專門開發高性能的期貨及證券風險控制系統。

9. 應援科技股份有限公司：為品牌量身打造的「一站式整合金流平台」，以「經營認同」為導向的新世代軟體工具，首創整合「第三方支付」與「CRM 支持者管理系統」，以協助品牌、組織處理「支持者關係」導向的金流服務商。