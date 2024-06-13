〈台塑化股東會〉陳寶郎：三大正向因素推升國際油價往上 下半年情況較好

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-14 12:15

台塑化 (6505-TW) 今 (14) 日召開股東會，由董事長陳寶郎卸任前最後一次主持，他表示，國際油價會慢慢往上，下半年情況比較好，主要是供需改善、歐洲降息、進入旅遊旺季等三大因素。

陳寶郎表示，先前短期油價回落是因為先前市場對美國聯準會降息、經濟復甦預估相對樂觀，但美國聯準會態度搖擺不定、降息時辰一延再延，加上首季經濟情況也不是那麼好，油價也因此出現短線修正。

陳寶郎指出，但現在觀察油價有三大正面因素，首先是經歷首季經濟復甦不如預期、原油供過於求後，大家開始檢討供需狀況；再來是雖然美國推遲降息，但歐盟央行率先降息，刺激經濟活動；最後則是時序進入旅遊旺季，用油需求增加。

不過，陳寶郎也直言，除了正面因素外，也有一個負面因素，就是美國總統大選將至，而現任總統拜登在前次大選有講過讓美國國內油價不超過一加侖 3 美元，目前美國油價約每加侖 3.5 元，拜登為了尋求連任，基本上會盡力控制國內油價。