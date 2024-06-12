外資狂灑銀彈323億元爆買00940近14.7萬張 三大法人齊賣航運股

台股今 (13) 日多頭氣盛，大漲 263 點，終場收在 22312 點，三大法人全站買方，外資除了持續加碼台積電 (2330-TW)，也大買高股息與債券型 ETF，光是元大台灣價值高息 (00940-TW) 一檔，就大買 14.7 萬張。