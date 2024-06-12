search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

外資狂灑銀彈323億元爆買00940近14.7萬張 三大法人齊賣航運股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 19:46

cover image of news article
台股衝22312點收盤新高 外資爆買00940近14.7萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (13) 日多頭氣盛，大漲 263 點，終場收在 22312 點，三大法人全站買方，外資除了持續加碼台積電 (2330-TW)，也大買高股息與債券型 ETF，光是元大台灣價值高息 (00940-TW) 一檔，就大買 14.7 萬張。

三大法人合計買超 346.35 億元，外資買超 323.05 億元，連二買，投信買超 5.4 億元，呈現連九買，自營商買超 17.90 億元，由賣轉買；期貨方面，外資加碼空單 2179 口，未平倉空單口數增加至 13318 口。

外資買超偏愛高股息與債券型 ETF，買超第一名即是元大台灣價值高息 (00940-TW)，爆買 14.7 萬張，另外，復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、群益 AAA-AA 公司債 (00754B-TW) 與群益 25 年美債 (00764B-TW) 也都有 1.9 萬張以上的水準。

另外，外資也青睞中低價位個股，偏愛聯電 (2303-TW)、英業達 (2356-TW)、力積電 (6770-TW)，皆超過 2.3 萬張，開發金 (2883-TW) 也有近 1.8 萬張。

外資賣超則鎖定航運族群，除了調節空運的長榮航 (2618-TW)1.9 萬張，陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 合計也達 1.9 萬張，其他如新光金 (2888-TW) 也有 1.5 萬張。

投信、自營商也與外資有志一同，大幅調節航運類股，自營商賣超華航 (2610-TW) 與長榮航合計 3200 多張，投信也賣超裕民 (2606-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 等航運股，合計達 2.1 萬張。

文章標籤

台股外資00940債券ETF台積電

相關行情
台股首頁我要存股

台積電9191.43%
華航22.85-0.65%
裕民55.2-0.90%
新光金9.28-1.49%
長榮192.50.52%
陽明72.42.12%
長榮航36.25-1.63%
開發金15.20.33%
力積電26.23.76%
英業達55.73.72%
聯電56.42.73%
慧洋-KY68.9-0.43%
群益台灣精選高息26.230.85%
群益AAA-AA公司債36.670.52%
群益25年美債31.150.55%
國泰永續高股息23.311.22%
復華台灣科技優息20.941.36%
元大台灣價值高息100.70%

相關權證

聯電法興 槓桿8.36
聯電法興 槓桿8.36
台積電法興 槓桿7.42
台積電法興 槓桿6.24
英業達法興 槓桿8.67
英業達法興 槓桿6.76
長榮法興 槓桿5.87
長榮法興 槓桿4.53
裕民法興 槓桿6.26
裕民法興 槓桿6.19
陽明法興 槓桿2.91
華航法興 槓桿7.92
華航法興 槓桿4.83
長榮航法興 槓桿6.87
長榮航法興 槓桿6.38
開發金法興 槓桿6.91
力積電法興 槓桿19.77
加權指數法興 槓桿25.53
加權指數法興 槓桿18.94

鉅亨贏指標
了解更多

#動能指標下跌股

中強短弱
長榮

66.67%

勝率
中強短弱
慧洋KY

68.18%

勝率
中強短弱
裕民

70.59%

勝率
中強短弱
新光金

80.65%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
長榮

66.67%

勝率
中強短弱
慧洋KY

68.18%

勝率
中強短弱
裕民

70.59%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
慧洋KY

68.18%

勝率
中強短弱
裕民

70.59%

勝率
中強短弱
新光金

80.65%

勝率

#一瀉千里

中強短弱
長榮

66.67%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
慧洋KY

68.18%

勝率
中強短弱
裕民

70.59%

勝率




Empty