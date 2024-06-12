外資狂灑銀彈323億元爆買00940近14.7萬張 三大法人齊賣航運股
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 19:46
台股今 (13) 日多頭氣盛，大漲 263 點，終場收在 22312 點，三大法人全站買方，外資除了持續加碼台積電 (2330-TW)，也大買高股息與債券型 ETF，光是元大台灣價值高息 (00940-TW) 一檔，就大買 14.7 萬張。
三大法人合計買超 346.35 億元，外資買超 323.05 億元，連二買，投信買超 5.4 億元，呈現連九買，自營商買超 17.90 億元，由賣轉買；期貨方面，外資加碼空單 2179 口，未平倉空單口數增加至 13318 口。
外資買超偏愛高股息與債券型 ETF，買超第一名即是元大台灣價值高息 (00940-TW)，爆買 14.7 萬張，另外，復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、群益 AAA-AA 公司債 (00754B-TW) 與群益 25 年美債 (00764B-TW) 也都有 1.9 萬張以上的水準。
另外，外資也青睞中低價位個股，偏愛聯電 (2303-TW)、英業達 (2356-TW)、力積電 (6770-TW)，皆超過 2.3 萬張，開發金 (2883-TW) 也有近 1.8 萬張。
外資賣超則鎖定航運族群，除了調節空運的長榮航 (2618-TW)1.9 萬張，陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 合計也達 1.9 萬張，其他如新光金 (2888-TW) 也有 1.5 萬張。
投信、自營商也與外資有志一同，大幅調節航運類股，自營商賣超華航 (2610-TW) 與長榮航合計 3200 多張，投信也賣超裕民 (2606-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 等航運股，合計達 2.1 萬張。
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