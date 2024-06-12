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台股

〈台股開盤〉飆漲386點大噴出 台積電秒填息領軍衝上20434點史高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 09:41

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〈台股開盤〉電金傳紅通通 指數飆漲380點 衝上20434點新高。(鉅亨網資料照)

美國 CPI 數值優於市場預期，顯現通膨正逐步降溫，Fed 也釋出今年將降息一碼，激勵美股四大指數大漲，台積電 ADR 也強漲表態，台股今 (13) 日在電、金、傳一片紅通通下，指數飆漲超過 380 點，衝上 22434 點，再度改寫新高。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日除息 3.5 元，除息參考價為 906 元，一開盤再度上演秒填息，大漲超過 2%，最高達 934 元，市值衝破 24 兆元，聯發科也大漲近半根，衝上 1365 元，與台積電同步締造新猷，鴻海也改寫近 16 年來新高價。

另外，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 等電子股，也都獲買盤青睞，漲幅也有 1-2%，推升整體大盤走勢。

金控股同樣穩盤上，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都小漲表態；至於昨日弱勢的航運股，今日重啟漲勢，由萬海 (2615-TW) 大漲 6% 領軍上攻，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 也都有 3% 漲幅，其他如中櫃 (2613-TW)、台驊投控 (2636-TW) 等也有不錯漲幅。

文章標籤

台積電ADR傳產聯發科鴻海

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廣達2781.28%
台達電348.51.31%
台驊投控1002.77%
中櫃44.952.63%
長榮1951.83%
陽明72.92.82%
萬海85.24.54%
國泰金58.61.21%
富邦金76.20.26%
聯電56.52.91%
日月光投控1672.77%
台積電9292.54%
台積電172.984.39%
聯電 ADR8.741.63%
日月光投資控股11.432.88%

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台達電法興 槓桿6.05
台積電法興 槓桿4.21
台積電法興 槓桿3.94
長榮法興 槓桿6.95
長榮法興 槓桿5.86
陽明法興 槓桿5.21
陽明法興 槓桿2.81
萬海法興 槓桿1.98
台驊投控法興 槓桿4.09
富邦金法興 槓桿8.65
國泰金法興 槓桿6.91
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日月光投控法興 槓桿6.41
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萬海

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#指標剛跌破

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長榮

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日月光

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#一瀉千里

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#動能指標下跌股

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