〈台股開盤〉飆漲386點大噴出 台積電秒填息領軍衝上20434點史高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 09:41
美國 CPI 數值優於市場預期，顯現通膨正逐步降溫，Fed 也釋出今年將降息一碼，激勵美股四大指數大漲，台積電 ADR 也強漲表態，台股今 (13) 日在電、金、傳一片紅通通下，指數飆漲超過 380 點，衝上 22434 點，再度改寫新高。
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日除息 3.5 元，除息參考價為 906 元，一開盤再度上演秒填息，大漲超過 2%，最高達 934 元，市值衝破 24 兆元，聯發科也大漲近半根，衝上 1365 元，與台積電同步締造新猷，鴻海也改寫近 16 年來新高價。
另外，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 等電子股，也都獲買盤青睞，漲幅也有 1-2%，推升整體大盤走勢。
金控股同樣穩盤上，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都小漲表態；至於昨日弱勢的航運股，今日重啟漲勢，由萬海 (2615-TW) 大漲 6% 領軍上攻，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 也都有 3% 漲幅，其他如中櫃 (2613-TW)、台驊投控 (2636-TW) 等也有不錯漲幅。
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