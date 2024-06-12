〈台股開盤〉飆漲386點大噴出 台積電秒填息領軍衝上20434點史高

美國 CPI 數值優於市場預期，顯現通膨正逐步降溫，Fed 也釋出今年將降息一碼，激勵美股四大指數大漲，台積電 ADR 也強漲表態，台股今 (13) 日在電、金、傳一片紅通通下，指數飆漲超過 380 點，衝上 22434 點，再度改寫新高。