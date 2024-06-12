〈台股盤後〉大漲263點收22312點 台積電、聯發科同創歷史高點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 14:45
隨著美國聯準會預期今年將降息一碼，台股今 (13) 日多頭氣盛，權值三王帶頭衝，推升指數最高達 22440 點，終場漲幅雖略為收斂，但仍達 263.08 點，收在 22312.04 點，續創收盤新高，成交量 5169 億元，較昨日增加。
權值股普遍走揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日不僅秒填息，最高更達 935 元，終場收在 919 元，上漲超過 1%，鴻海 (2317-TW) 漲幅超過 2%，同樣改寫波段新高，聯發科 (2454-TW) 飆漲超過 6%，改寫歷史新高價。
其他電子權值股如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 等，都有 1-3% 不等的漲幅，加上富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都穩盤上，皆推升大盤漲勢。
另外，AI 相關概念股同樣活蹦亂跳，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 漲幅皆達 1% 以上，十銓 (4967-TW) 走勢續強，更一度亮燈漲停，終場漲幅也有近半根，其他如一詮 (2486-TW)、緯穎 (6669-TW) 走勢也同樣凌厲。
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