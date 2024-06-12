〈台股盤後〉大漲263點收22312點 台積電、聯發科同創歷史高點

隨著美國聯準會預期今年將降息一碼，台股今 (13) 日多頭氣盛，權值三王帶頭衝，推升指數最高達 22440 點，終場漲幅雖略為收斂，但仍達 263.08 點，收在 22312.04 點，續創收盤新高，成交量 5169 億元，較昨日增加。