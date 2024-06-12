歐盟永續報告指令CSRD明年首批申報 全球5萬家納管、台企比照辦理
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 17:37
歐盟於 2023 年 1 月正式實施企業永續發展報告指令 (CSRD)，影響全球約 5 萬家企業，首批適用的企業將於 2025 年申報。臺灣企業在歐盟有符合 CSRD 規範的子公司，將須依據 CSRD 規範與時程，於明年揭露永續資訊。
資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，臺灣企業若在歐盟有符合 CSRD 規範的子公司，將須依據 CSRD 規範與時程揭露永續資訊；若在歐盟有重大業務活動，整個集團的永續報導將須依 CSRD 於 2029 年揭露。CSRD 要求永續資訊須經第三方確信，且逐步要求至財報查核相同嚴謹程度的合理確信，因此資訊蒐集與報導需要正確與完整，釐清資料蒐集的缺口並補強相對應的內容，將是受影響的臺灣企業資訊揭露的起手式。
PwC 首次進行《2024 全球 CSRD 調查》發現：63% 企業有信心依照 CSRD 規範揭露永續資訊。調查結果顯示：79% 總部位在歐盟以外的公司與 74% 歐盟公司認為，遵循 CSRD 促使公司治理階層的決策更加關注永續發展，且 75% 已計畫從集團合併報表的角度揭露永續資訊。
儘管將於 2025 依 CSRD 揭露永續資訊的企業表示信心十足 (72%)，惟僅不到半數企業完成前置作業，例如確認揭露要求與豁免 (39%)、雙重重大性鑑別評估 (38%) 、資料可取得性與品質 (20%)。
對於永續資訊揭露普遍涵蓋的主題，例如勞動力 (75%)、商業行為 (75%) 和氣候變遷 (60%) 有高度信心，但相對不熟悉的主題，如生物多樣性 (35%)、污染 (43%) 和價值鏈中的員工 (44%)，則較缺乏信心達成揭露要求。
受訪者認為，符合 CSRD 揭露要求的主要挑戰，在於資料可取得性和品質 (59%)。首批將於 2025 年揭露永續資訊的受訪者，僅 1/5 已確認其揭露所需資料均可取得且完整。
調查發現，59% 受訪者表示 CSRD 促使企業決策過程更加重視永續發展，17% 表示未來將把永續發展要素納入決策。企業認為遵循 CSRD 有益於企業，逾半 (51%) 受訪者認為可獲得更好的永續發展績效，49% 可促進利害關係人參與，48% 期望能更有效地降低風險。
近三分之一受訪者認為 CSRD 有利於營收成長 (29%) 或降低成本 (26%)，並且越接近報告期限的企業，對財務表現預期更高，將在 2025 年揭露永續資訊的企業，38% 預計將透過營收成長而受益，34% 預計可透過降低成本而受益。
《2024 全球 CSRD 調查》係於 2024 年 4 月至 5 月，PwC 對 38 國家和地區的 547 名高階主管與專業人士進行調查，產業包括：製造業 (25%)；金融服務 (21%)；科技、媒體與電信 (18%)；消費品與零售 (14%)；能源、公用事業和資源 (13%)；醫療保健 (7%)。所有受訪者中，57% 表示將在 2025 年首次依 CSRD 揭露永續資訊。
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