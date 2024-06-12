歐盟永續報告指令CSRD明年首批申報 全球5萬家納管、台企比照辦理

歐盟於 2023 年 1 月正式實施企業永續發展報告指令 (CSRD)，影響全球約 5 萬家企業，首批適用的企業將於 2025 年申報。臺灣企業在歐盟有符合 CSRD 規範的子公司，將須依據 CSRD 規範與時程，於明年揭露永續資訊。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，臺灣企業若在歐盟有符合 CSRD 規範的子公司，將須依據 CSRD 規範與時程揭露永續資訊；若在歐盟有重大業務活動，整個集團的永續報導將須依 CSRD 於 2029 年揭露。CSRD 要求永續資訊須經第三方確信，且逐步要求至財報查核相同嚴謹程度的合理確信，因此資訊蒐集與報導需要正確與完整，釐清資料蒐集的缺口並補強相對應的內容，將是受影響的臺灣企業資訊揭露的起手式。