〈裕隆集團法說〉裕日車ARIYA純電車Q3上市 斥逾千萬元擴維修量能
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 15:50
裕日車 (2227-TW) 今 (22) 日召開法說會表示，將積極導入日產新能源車型，純電車 ARIYA 預計第三季推出，至今已預接單超過 130 張，目前正向日產爭取追加限量配額，並規劃未來 2 年內投資 1200 萬擴建電動車維修量能。
裕日車表示，為滿足台灣市場消費者對新世代車型的期待，導入 X-TRAIL 和 KICKS e-POWER 等新能源車型，預計第三季再推出全新電動車款 ARIYA。
ARIYA 自去年底台北車展亮相以來，至 4 月底預接單超過 130 張，而 X-TRAIL e-POWER 熱銷中，接單超過 3000 張，尤其雙色車款供不應求，因此裕日車均積極向日產爭取追加限量配額。
為提升 NISSAN 和 INFINITI 新能源車 (EV&e-POWER) 車主保修便利性，裕日車計畫在未來 2 年內投資 1200 萬擴建電動車維修量能，今年預計較去年增加 20 個據點至 60 個，明年達 80 個。
對於中國轉投資東風日產，裕日車說明，受中國自主品牌新能源車熱銷擠壓，日產將透過本土化策略，加快新能源車開發上市對應。
裕日車進一步提到，日產將以「中國標準、中國速度、中國成本」策略，讓價格保持競爭力，未來兩年將進行 73% 的日產品牌產品陣容換新，目標銷量增加 20 萬台，力爭 2026 年實現年銷量 100 萬台。
其中，東風日產除了已上市的启辰大 VDDi 和 VX6 純電新能源車外，依日產 The Arc 計畫，將融合 global 與 local 的經驗和優勢，將以 GLOCAL 新模式優先推出 4 款日產品牌新能源車型。
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