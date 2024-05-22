〈裕隆集團法說〉裕日車ARIYA純電車Q3上市 斥逾千萬元擴維修量能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 15:50

裕日車 (2227-TW) 今 (22) 日召開法說會表示，將積極導入日產新能源車型，純電車 ARIYA 預計第三季推出，至今已預接單超過 130 張，目前正向日產爭取追加限量配額，並規劃未來 2 年內投資 1200 萬擴建電動車維修量能。

裕日車表示，為滿足台灣市場消費者對新世代車型的期待，導入 X-TRAIL 和 KICKS e-POWER 等新能源車型，預計第三季再推出全新電動車款 ARIYA。

ARIYA 自去年底台北車展亮相以來，至 4 月底預接單超過 130 張，而 X-TRAIL e-POWER 熱銷中，接單超過 3000 張，尤其雙色車款供不應求，因此裕日車均積極向日產爭取追加限量配額。

為提升 NISSAN 和 INFINITI 新能源車 (EV&e-POWER) 車主保修便利性，裕日車計畫在未來 2 年內投資 1200 萬擴建電動車維修量能，今年預計較去年增加 20 個據點至 60 個，明年達 80 個。

對於中國轉投資東風日產，裕日車說明，受中國自主品牌新能源車熱銷擠壓，日產將透過本土化策略，加快新能源車開發上市對應。

裕日車進一步提到，日產將以「中國標準、中國速度、中國成本」策略，讓價格保持競爭力，未來兩年將進行 73% 的日產品牌產品陣容換新，目標銷量增加 20 萬台，力爭 2026 年實現年銷量 100 萬台。