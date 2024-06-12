中國中小銀行迎來新一輪「降息」

據《中國基金報》報導，目前已經蘭州農商行、甘肅銀行、廣東澄海農商銀行等多地中小銀行調整存款利率，不少銀行除了調整 3 年期、5 年期中長期存款利率，也調整短期存款商品利率，普遍存款利率降幅在 10bp 至 40bp 之間。 詳情如下—— 6 月 4 日，蘭州農商銀行將 3 年期定期存款利率從 2.7% 下調至 2.6%。同時，在 6 月 3 日，甘肅銀行也將 3 年期定期存款利率由 3.0% 下調至 2.6%。 5 月底，廣東澄海農商銀行也發布公告，6 月 1 日起調整 人民幣 存款掛牌利率。1 年期、2 年期、3 年期、5 年期整存整取存款具體執行利率分別為 1.7%、1.9%、2.2%、2.2%，分別較之前對應期限存款利率下調 8bp、10bp、20bp、25bp。

廣西平樂農村合作銀行也表示，從 6 月 1 日起調整人民幣存款掛牌利率，調整後 1 年期、2 年期、3 年期、5 年期整存整取具體執行利率分別為 1.9%、2.3%、2.8%、2.8%，分別較之前的存款利率下調了 20bp、0bp、20bp、30bp。



整體來看，步入 6 月以來，已經有廣西、廣東、甘肅、河南、湖北、貴州等多地出現中小銀行調整存款利率的現象。從調整的存款品種範疇來看，中長期存款利率下調仍是「主陣地」，下調利率幅度最大。



光大銀行金融市場部宏觀組研究員周茂華認為，本輪部分中小銀行接連調降存款利率是去年第三輪調降的延續。「部分中小銀行根據存款市場和自身經營情況，充分利用存款利率市場化調節機制，合理降低負債成本，改善經營，為進一步讓利實體經濟拓展了空間。」



去年市場曾先後經歷三輪存款利率調降，時間點分別落在 6 月、9 月、12 月。與此同時，存款利率的調整節奏，主要是國有大行帶頭、股份制銀行跟進、最後是中小銀行有序跟隨。



近期，銀行淨息差收窄問題仍然備受市場關注，特別是距離上一輪存款降息潮過去已經有接近半年之久，隨著銀行淨息差不斷走低，市場普遍認為存款降息仍有必要持續強化。



國家金融監督管理總局公布的數據顯示，截至 2023 年末，商業銀行淨息差首度跌破 1.7% 關口，降至歷史低位 1.69%，跌破了 1.8% 警戒線。



今年第 1 季銀行淨息差仍在縮小。截至第 1 季末，商業銀行淨息差為 1.54%，較去年末減少 0.15 個百分點，較去年同期下降 0.2 個百分點。