業績壓力大！特斯拉5月在陸銷量勁增17% 但銷售人員自掏腰包衝訂單量

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 10:59

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上月在中國銷量月增 16.7% 至 7 萬 2573 輛，主要因為該電動車廠自 4 月底開始加入中國車市的價格戰，大幅折扣刺激了買氣，但同一時間卻陷入了「刷單」風波。

有中國網友爆料指出，特斯拉銷售人員為完成高額的銷量 KPI，自掏腰包找到身邊的親身好友刷單，有人甚至花費每月高達人民幣 5000 元 (約 2.1 萬台幣) 來達到每月銷量，不用進 PIP 淘汰機制。

特斯拉銷售人員之所以能這樣做，是因為特斯拉的定金比較低，只需 1000 人民幣 (約 4225 台幣)，訂單有效期間為 30 天，定金不退。

刷單的直接原因是銷量 KPI 太高，難以完成。隨著訂單量越大，門市目標壓力就越大，外加不同門市的競爭，KPI 壓力自然就落在銷售個人身上。

知情人透露，刷單的事情其實一直都有，以往特斯拉銷售人員更多是為了升值，但隨著特斯拉銷量持續年減跟裁員，現在特斯拉銷售人員刷單是為了保住工作。

特斯拉銷售人員每周 KPI 據悉是 4 到 5 輛，一個月 20 多輛，在以前特斯拉訂單需加價搶單的時代，這一數字很容易完成，但如今形勢丕變，大部分銷售人員都很難達成這個 KPI 。

對特斯拉來說，刷單的行為終究治標不治本，雖暫時提升銷量，但掩蓋不了特斯拉在市場競爭中面臨的真實挑戰。

特斯拉銷售人員刷單的深層原因則是中國國內新能源汽車市場日益競爭，以及特斯拉對此的被動回應。

特斯拉如今手裡只有兩張底牌，其中一張 Model 3 的威力早已不復當年，即便去年推新版，但一直處於銷量衝不上去的狀態。從去年 12 月開始，Model 3 的銷量就開始呈現下滑狀態，而另一張底牌是被各類友商新車發佈會頻頻提及拿來對比的 Model Y。

最近幾年，特斯拉在中國市場依然處於啃老本的程度，其品牌內的銷售冠軍依然是五年前推出的 Model Y。

特斯拉打不過中國電動車廠是事實，十年如一日地繼承原有的設計和模樣，本質上還是換湯不換藥，銷量下滑是必然。