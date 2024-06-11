台達電攜手官田鋼建置80MW儲能系統 明年Q4投入E-dReg服務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-12 18:43

台達電 (2308-TW) 今 (12) 日宣布，與官田鋼 (2017-TW) 簽約，建置 80MW 儲能系統解決方案以投入 E-dReg 服務，官田鋼預計 2025 年第四季完成系統建置並投入台電電力交易平台。

台達電表示，本案採用 24 台針對海島型氣候特性設計的液冷型 3.4MW 功率調節系統 PCS3000，以及首季上市的新一代貨櫃式磷酸鋰鐵電池（LFP）儲能系統，搭配以 AI 技術提供智慧運維的 DeltaGrid 能源管理系統。

另外，本案每一個台達電 10 呎電池貨櫃內都配有多組感測器、防火材、消防灑水機制，也通過 UL 9540A 防延燒測試。

台達電能源基礎設施事業群總經理李延庭表示，本案採用台達新一代貨櫃式電池儲能系統，具備快速安裝、多重安全防護、通訊控制備援等特色，可幫助官田鋼鐵優化施工與長期維護成本，並且有效管理潛在風險。

李延庭表示，隨著單一案場規模擴大，客戶對建置效率、設備效能、維運服務的期待也隨之提升，這套系統不但是台達在儲能領域多年經驗的結晶，也是攜手官田鋼鐵回饋社會與協助產業穩步發展的力量。

官田鋼鐵董事長汪振澤表示，目前已在廠區建置 8.6MW 太陽能發電，下一步希望透過建置儲能系統助台電強韌電網、提高電力品質。官田鋼除了核心的鋼鐵本業，也跨足綠能、證券金融、紡織、百貨、觀光等領域。