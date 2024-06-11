〈AWS深耕台灣〉大型資料中心商機爆發 聖暉*、緯穎等供應鏈振奮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-12 16:34

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下公司 Amazon Web Services(AWS) 今 (12) 日宣布，明年初將在台灣推出 AWS 基礎設施區域 (Region)，由於 AWS 預計將在三個不同地點建置大型資料中心，也讓基礎建設需求高漲，市場看好，包括聖暉 *(5536-TW)、緯穎 (6669-TW)、勤誠 (8210-TW) 等供應鏈都可望受惠。

業界指出，AWS 此次大手筆來台投資，已與行政院與各地方政府洽談，並選定多個地點，預計月底就會確定拍板定案實際落地位置，且由於此次是一次興建多座大型資料中心，屆時基礎工程將優先受惠。

聖暉向來是國內承攬資料中心工程的主要業者，包括谷歌 (Google)、微軟 (Microsoft) 在台資料中心案件都交由聖暉施作，尤其雲端服務供應商 (CSP) 特別注重資安、施作經驗以及廠房設計能力，外界也看好，聖暉此次可望再度拿下 AWS 資料中心大單，挹注後續業績；聖暉對此則不評論客戶。

業界表示，資料中心與半導體廠工程施作差異大，資料中心注重運算效能、半導體廠則專注生產良率，兩者廠房的結構設計也大相逕庭，特別是資料中心進入 AI 時代後，液冷伺服器成為主流，空調、管線設計等皆會影響 GPU 效能，因此具備施作經驗成為業者拿單的一大利器。

此外，由於資料中心往往需要客製化，客製化程度也為業者帶來更多獲利，有助優化工程業者毛利率表現。

緯穎、勤誠則分別是 AWS 長期配合的代工、機殼供應商，其中，緯穎今年拿下 AWS 自家 ASIC 伺服器專案訂單，同時也是 AWS 的雲端服務客戶，先前緯穎在海外廠區的建置，即是透過 AWS 服務，將建廠時程大幅縮短，從數個月減少至數周。