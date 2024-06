金屬商品投資指南!外資機構如何看待銅市場?

一、外資機構看銅產業趨勢

2024 年國際銅價屢創新高,外資機構是怎麼看銅價呢?

根據高盛於 2021 年發布的報告書裡有 5 大重點:

(1) 銅是新石油 (Copper is the New Oil),沒有銅就沒有減碳

(2) 打造乾淨能源基礎建設以取代石油與天然氣,勢必需要銅

(3)2025 年會漲到每噸 15,000 美元

(4) 銅的供給缺口並非出自銅本身,關鍵在於採礦計畫非常保守

(5) 全球 ESG 環保意識抬頭,拖慢採礦計畫獲得批准速度

