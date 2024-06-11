金屬商品投資指南!外資機構如何看待銅市場?

鉅亨研報 2024-06-12 17:46

一、外資機構看銅產業趨勢

2024 年國際銅價屢創新高，外資機構是怎麼看銅價呢?

根據高盛於 2021 年發布的報告書裡有 5 大重點:

(1) 銅是新石油 (Copper is the New Oil)，沒有銅就沒有減碳

(2) 打造乾淨能源基礎建設以取代石油與天然氣，勢必需要銅

(3)2025 年會漲到每噸 15,000 美元

(4) 銅的供給缺口並非出自銅本身，關鍵在於採礦計畫非常保守

(5) 全球 ESG 環保意識抬頭，拖慢採礦計畫獲得批准速度

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總結來說，高盛的看法聚焦在綠色能源轉型、全球邁向淨零排放，礦產企業不願增加資本支出，ESG 遏制未來銅供應增長等主軸。其中採礦計畫保守要特別向會員朋友說明，全新礦脈開採作業起碼耗時 5 年以上，除非銅礦高價可以持續，否則業者不願投入採礦難度較高的礦脈，多半都是併購現有礦山，也引此導致採礦業並不積極擴充產能。

時序進入 2024 年，就經濟產業環境來看，高盛的報告確實有其參考價值，如果以 2023 年視為多頭起點，我們觀察大宗商品金屬類型的走勢，鋁基本上變化不大，鎳甚至走低下跌，反觀金價、銅價創下新高，加速度的時點也都落在 2024 年，顯然經濟環境背景產生了重要的變化。

本文取自：原物料大宗商品投資指南 - 金屬類

2024 年是 AI 元年，資料中心的崛起導致用電量需求攀升，加上過往電動車以及太陽能等乾淨能源，大幅度改變市場對銅的需求，也因此我們看待大宗商品的時候，有必要特別考量當下的經濟背景。

二、銅價追蹤指標

如果想要觀察銅價的未來走勢，首先可以觀察的是金銅比，金價反映市場的避險情緒，銅價與實體經濟息息相關，所以指標的用法就是觀察市場是否過度悲觀或者穩定發展。

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