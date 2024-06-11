KKT-KY掛牌喊卡尋求海外上市 統一證：無法承銷定價並非刁難

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-12 19:52

科科科技 KKT-KY(6950-TW) (KKBOX) 今 (12) 日發布聲明稿指出，未能如期於證交所順利掛牌上市，原因是遭到主辦券商統一證券 (2855-TW) 刁難；統一證對此發布重大訊息回應，此案是科科科技合格圈購單累計數量未達應提交詢價圈購 13,837 張的承銷總數量所致，依法無法進行承銷價格訂價作業。

科科科技認為，統一證以圈購和公開申購「張數不足」為理由，不願送件至券商公會和證交所，造成本次上市胎死腹中。

但統一證指出，詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，本案科科科技的合格圈購單累計數量，未達應提交詢價圈購 13,837 張的承銷總數量，依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十八條規定，無法進行承銷價格訂價作業。

統一證強調，並非報導內容所指已達上市標準，亦非本公司多所刁難、不願送件。

科科科技則認為，在此次上市籌資期間順利依照規定合法完成 18500 張股票的資金募集是因遭到主辦券商統一證券刁難，導致無法順利推動上市流程而必須終止。