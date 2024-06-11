正淩今年AI業績估翻倍 看好未來一年需求積極擴產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-12 12:58

連接器正淩 (8147-TW) 今 (12) 日召開股東會，受惠 AI 帶動加速卡散熱模組、交換器高速連接器，正淩董事長徐季麟表示，今年 AI 業績可望翻倍，全年營收維持年增 2-3 成目標，且因應客戶未來一年需求，也在台灣、海外同步擴產。

正淩 AI 加速卡散熱模組主要客戶為美系晶片大廠子公司，以及國內網通大廠；交換器高速連接器客戶則是輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 旗下以色列網通廠 Mellanox，目前相關需求暢旺，也成為推升今年業績的一大動能。

正淩發言人劉偉豪表示，，若以今年營收占比預估，AI + 通訊合計約 45-48%，當中 AI 就占整體營收 25-30%，是今年貢獻營運的最大應用；其他來看，醫療估占 22%-25%、工業也是 22-25%、交通及航太合計約 4-6%。

劉偉豪指出，目前觀察未來 12 個月的在手訂單及客戶需求，現有產能可能難以消化，因此公司也擴大海內外投資，今年中國外的產能估將翻倍，原本台灣跟中國產能比重 2：8，今年台灣提升至 30-35%、中國則為 60-65%。