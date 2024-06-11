〈英業達股東會〉董座葉力誠：明、後年車載大幅成長 產線已備齊持續擴產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 14:08

英業達 (2356-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長葉力誠指出，持續看好車載市場，認為 2025 至 2026 年會有比較大幅度的成長，且目前針對車用的產線都已經備齊，將積極將產能填滿，也將持續擴產，預期營收會再成長。

葉力誠表示，目前全球總經狀況尚未完全恢復，英業達積極開發新產品、開拓新市場，對於毛利率提升有所助益。其中英業達聚焦車載市場，預期將陸續開花結果，明年開始有望看到大幅度的成長，針對車用的產線也已經完成，未來將以填滿產能為目標。

海外布局部分，英業達指出受到全球景氣不佳、客戶策略調整等影響，英業達近年積極在海外建置第二生產基地，也逐漸成形當中，包括在墨西哥、泰國、捷克等地擴廠。其中墨西哥、泰國的產線，預計今年第四季就會開始量產。另外，葉力誠表示，將投入一億美元投資墨西哥，加大投資力道。