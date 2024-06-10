美股重點新聞摘要2024年06月12日
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 07:50
今日操盤前瞻
中國 5 月 CPI 年率 / 月率
英國 4 月 GDP 年率 / 月率、4 月工業生產指數年率 / 月率
德國 5 月 CPI 年率 / 月率
美國 5 月 CPI 年率 / 月率
傳美國進一步封鎖中國發展 AI 晶片 擬限制 GAA 技術出口
彭博周二 (11 日) 援引知情人士消息報導，拜登政府正在考慮限制中國獲取應用在人工智慧 (AI) 晶片上的閘極全環電晶體 (Gate-all-around, GAA) 技術，不過目前還不清楚美國官員何時會做出最終決定。全文詳讀
巴勒斯坦哈馬斯接受聯合國停火決議
巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動 (哈馬斯) 資深官員祖赫里周二 (11 日) 表示，哈馬斯組織接受聯合國安理會涉加薩停火決議，因為這項決議內容包括以色列對加薩永久停火、全面撤軍和人員交換等。全文詳讀
美 CPI、Fed 利率決策推動 美元有望寫下今年新高
由於市場猜測周三 (12 日) 美國通膨數據和聯準會利率決策將增加需求，美元一路往今年新高攀升。彭博美元指數周二 (11 日) 連續第四個交易日上漲，在此期間累積上漲 1.2%。該指數目前較 4 月 19 日創下今年新高低 0.3% 左右，有望收在 7 個多月來高點。全文詳讀
AI 助攻！蘋果盤中股價一度漲逾 6% 今年以來首次寫下歷史新高
蘋果股價周二 (11 日) 今年以來首次創下歷史新高，也是自去年 12 月以來首個盤中新高紀錄，從今年 4 月低點累積上漲逾 20%，進入技術性牛市，市值增加 5,000 多億美元，總市值重返 3 億美元之上，凸顯投資人對蘋果信心持續改善。全文詳讀
2030 年前在歐洲線上刷萬事達卡 將不必再手動輸入卡號
萬事達卡周二 (11 日) 宣布，到 2030 年其歐洲網路上發行的所有卡片都將被代幣化。從 2030 年開始，萬事達卡 (MA-US) 將不再要求歐洲人在線上結帳時手動輸入卡號，無論使用什麼平台或設備。全文詳讀
TrendForce：預估 2025 年 AI NB 滲透率將達 20.4%
TrendForce 最新研究指出，2025 年隨著 AI 應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗並提高生產力，在消費者對於更智能、更高效的終端設備需求將迅速增長下，AI NB 滲透率將快速成長至 20.4% 的水位。全文詳讀
- 台股20000點是曇花一現還是新常態？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇